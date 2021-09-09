Маленького щенка алабая нашли на остановке на проспекте Непокоренных в Петербурге

Брошенного щенка алабая нашли в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге горожане нашли щенка алабая. Малыш бегал по улице на проспекте Непокоренных ночью 9 сентября 2021 года. Очевидцы не смогли пройти мимо. Собака явно была ухожена. Однако забрать себе малыша, который вскоре вырастет в огромного пса, не смогли и обратились за помощью к неравнодушным горожанам в социальной сети.

- Чистый опрятный, с ошейником. Нет возможности забрать с собой, привязали к остановке. Хозяева, заберите пёселя домой, - написал петербуржец, нашедший щенка.

Хозяева так и не откликнулись, зато на помощь собаке пришла петербурженка по имени Софья. Девушка сразу же приехала на место, забрала собаку и отвезла к ветеринару, чтобы проверить чип.

- Чипа не оказалось. Щенку всего 3-4 месяца. Пока заберу его к себе на передержку и начну искать хозяев. Старых или новых.

Малыш оказался очень активным и непослушным. Алабай, тяжелая порода, которой надо много заниматься.

Малыша забрали на передержку и ищут хозяев / Фото: Софья Шафранская

- Мне написало почти 100 человек, что готовы забрать собаку, а так же советы, что порода 100% не для квартиры. Я сейчас обзвоню возможные предприятия, откуда мог сбежать пёс и выставлю в различные потеряшки объявления. Попробуем найти хозяев ещё раз, - рассказала Софья утром 9 сентября.

Пока что малыш, которого назвали Джек, отсыпается в тепле и очень ждет, когда вернется домой.