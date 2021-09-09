Девочка попала в больницу с самопроизвольным абортом в Петербурге

16-летняя девочка попала в больницу Петербурга с самопроизвольным абортом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге врачи скорой госпитализировали девочку, у которой произошел самопроизвольный аборт. В час ночи 8 сентября 2021 года бригада скорой помощи забрала 16-летнего подростка из квартиры дома 22/4 по улице Дыбенко и отвезла в детскую больницу №5. Она находилась в тяжелом состоянии. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- У девочки произошел самопроизвольный аборт без осложнений. Сама она в тяжелом состоянии Известно, что подросток гражданка Кыргызстана, - рассказал источник.

Как стало известно, девочка сама попыталась избавиться от беременности, которая, по всей видимости, оказалась нежелательной. Она наелась неизвестных таблеток, чтобы произошел выкидыш, но в итоге оказалась в больнице.

Кто был отцом нерожденного ребенка, неизвестно. Сейчас полиция проводит проверку.