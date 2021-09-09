Труп женщины в строительном мешке откопали в подвале дома на Лиговском проспекте в Петербурге

Труп женщины в строительном мешке откопали в подвале дома на Лиговском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В подвале жилого дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге откопали труп в строительном мешке. Жуткую находку сделал 8 сентября 2021 года работник ЖКХ, который вел уборку в подвале дома 200. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В подвале дома 200 по Лиговскому проспекту в строительном мешке обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, предположительно женщины, возраст и пол определить не представляется возможным, - пояснил источник.

Следователи предполагают, что останки принадлежат женщине, так как на трупе был надет бюстгалтер. Сказать что-то более точно специалисты пока не могут. Труп направили в морг для проведения экспертиз.

Известно, что мешок с телом был закопан в землю. Сколько он там пробыл, также пока неизвестно. Расследование продолжается.