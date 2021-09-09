Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2021 10:31

Двое грабителей напали на охранника винного магазина ради бутылки виски

Дело чуть не дошло до стрельбы
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обоих налетчиков уже задержала полиция.

Обоих налетчиков уже задержала полиция.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ограбление со стрельбой произошло на улице Парашютной в минувшую среду, 8 сентября. Двое преступников пытались отбить у охраны винного магазина бутылку виски. О случившемся «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и области.

- 19-летний мужчина совместно с неустановленным преступником вошел в гипермаркет, где взяли со стеллажа бутылку виски и попытались выйти, не оплатив товар, но были остановлены охранником магазина, - описали ситуацию в ведомстве. - В момент задержания, 19-летний парень вытащил газовый пистолет и попытался им воспользоваться, но охранник сумел выбить из рук пистолет и задержать злоумышленника.

Правда, совсем без пострадавших все-таки не обошлось: охранника в итоге отправили в больницу, где его состояние определили как удовлетворительное. Какие травмы он получил в результате схватки с грабителями, не уточняется. Между тем налетчиков уже задержали. Им грозит до десяти лет тюрьмы по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

В Петербурге на охранника винного магазина напали с пистолетом ради бутылки виски
Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области