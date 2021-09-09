Двое грабителей напали на охранника винного магазина ради бутылки виски

Обоих налетчиков уже задержала полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ограбление со стрельбой произошло на улице Парашютной в минувшую среду, 8 сентября. Двое преступников пытались отбить у охраны винного магазина бутылку виски. О случившемся «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и области.

- 19-летний мужчина совместно с неустановленным преступником вошел в гипермаркет, где взяли со стеллажа бутылку виски и попытались выйти, не оплатив товар, но были остановлены охранником магазина, - описали ситуацию в ведомстве. - В момент задержания, 19-летний парень вытащил газовый пистолет и попытался им воспользоваться, но охранник сумел выбить из рук пистолет и задержать злоумышленника.

Правда, совсем без пострадавших все-таки не обошлось: охранника в итоге отправили в больницу, где его состояние определили как удовлетворительное. Какие травмы он получил в результате схватки с грабителями, не уточняется. Между тем налетчиков уже задержали. Им грозит до десяти лет тюрьмы по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».