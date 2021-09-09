В Петербурге выбрали перевозчиков на обслуживание маршрутов общественного транспорта

Коммерческие перевозчики подписали контракты на обслуживание маршрутов в Петербурге с 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге определили перевозчиков, которые в течение шести лет будут обслуживать маршруты общественного транспорта в городе. Это четыре компании, которые распределят между собой 347 направлений, рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

- Компания ООО "Вест-Сервис" будет обслуживать 167 маршрутов во всех районах города, кроме Приморского, Курортного и Кронштадтского, - пояснили в Смольном.

113 маршрутов будет под ответственностью АО "Третий парк". Это все северные районы, Кронштадт и несколько направлений в Невском районе. В Московском, Фрунзенском, Кировском и Калининском районах 56 маршрутов будет обслуживать компания ООО "Домтрансавто". Еще 11 направлений в Василеостровском, Петроградском и Выборгском районах отдали ООО "Такси".

С 15 июля 2022 года на линии в Петербурге выйдут 2801 новый автобус. Многие из них будут экологичные газомоторные, рассчитанные не менее, чем на 80 пассажиров.