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Общество9 сентября 2021 11:29

Петербуржцам разрешили тратить маткапитал на ремонт дач

Депутаты ЗакСа приняли поправки в закон
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Раньше материнский капитал можно было тратить на покупку земельного участка, садового или дачного домика.

Раньше материнский капитал можно было тратить на покупку земельного участка, садового или дачного домика.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга смогут потратить материнский капитал на реконструкцию или ремонт садовых домов. В законодательном собрании города 9 сентября 2021 года приняли соответствующие поправки и расширили перечень того, как родители могут распорядиться деньгами.

Раньше материнский капитал можно было тратить на покупку земельного участка, садового или дачного домика, а также его строительство.

В Санкт-Петербурге закон вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Теперь документ отправили на подпись губернатора Северной столице Александра Беглова.