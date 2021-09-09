Петербуржцам разрешили тратить маткапитал на ремонт дач

Раньше материнский капитал можно было тратить на покупку земельного участка, садового или дачного домика.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Петербурга смогут потратить материнский капитал на реконструкцию или ремонт садовых домов. В законодательном собрании города 9 сентября 2021 года приняли соответствующие поправки и расширили перечень того, как родители могут распорядиться деньгами.
Раньше материнский капитал можно было тратить на покупку земельного участка, садового или дачного домика, а также его строительство.
В Санкт-Петербурге закон вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Теперь документ отправили на подпись губернатора Северной столице Александра Беглова.