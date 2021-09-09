Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 11:43

В Петербурге депутаты ЗакСа покинули свои рабочие места

Этим летом народные избранники даже не уходили на традиционные каникулы
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новым составом народные избранники встретятся после выборов 19 сентября.

Новым составом народные избранники встретятся после выборов 19 сентября.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты шестого созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга завершили свою работу. 9 сентября 2021 года они провели свое последнее заседание. Новым составом народные избранники встретятся после выборов 19 сентября.

- С момента первого заседания текущего созыва 28 сентября 2016 года депутаты провели 220 встреч. Был принят 801 закон Санкт-Петербурга, 619 постановлений и 632 решения, - подвел итоги спикер Вячеслав Макаров.

Вопреки установившееся практики депутаты не уходили на летние каникулы и проводили заседания почти до самых выборов. На последней сессии они приняли изменения в закон Петербурга о распоряжении маткапиталом. Теперь родители могут тратить деньги на реконструкцию или ремонт дачного дома.