В Петербурге депутаты ЗакСа покинули свои рабочие места

Новым составом народные избранники встретятся после выборов 19 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты шестого созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга завершили свою работу. 9 сентября 2021 года они провели свое последнее заседание. Новым составом народные избранники встретятся после выборов 19 сентября.

- С момента первого заседания текущего созыва 28 сентября 2016 года депутаты провели 220 встреч. Был принят 801 закон Санкт-Петербурга, 619 постановлений и 632 решения, - подвел итоги спикер Вячеслав Макаров.

Вопреки установившееся практики депутаты не уходили на летние каникулы и проводили заседания почти до самых выборов. На последней сессии они приняли изменения в закон Петербурга о распоряжении маткапиталом. Теперь родители могут тратить деньги на реконструкцию или ремонт дачного дома.