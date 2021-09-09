Петербург опустился на второе место по суточному приросту зараженных коронавирусом по стране 9 сентября

Петербург уступил "лидерство" по приросту зараженных коронавирусом Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург ушел на вторую строчку по суточному приросту заболевших коронавирусом по стране, уступив печальное лидерство Москве. По данным оперативного штаба на 9 сентября 2021 года в Северной столице заболели еще более 1,3 тысячи человек. Накануне прирост составлял более 1,4 тысячи заболевших.

- За минувшие сутки в Петербурге наличие коронавируса подтвердилось еще у 1380 человек. Также скончались 27 человек, это на 10 летальных исходов меньше, чем днем ранее. Среди выздоровевших 1138 пациентов, - сообщили в оперштабе.

Всего за время пандемии статистика следующая: заболели 587 399 человек, из них полностью выздоровели 561 707 и скончались 20 904 пациентов.

Накануне Петербург достиг отметки в 1,5 миллиона человек, прошедших полный курс вакцинации. А ревакцинировались всего 6,5 тысяч горожан.