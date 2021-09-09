Двух маленьких котят спасли из дымохода в Петербурге

Котят спасли из дымохода в старом доме Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге спасли двух маленьких котят из заточения в старинном дымоходе. Жительница дома на Васильевском острове услышала за стенкой жалобное «мяв». Осмотрев все, поняла, что животные оказались в ловушке и вызвала спасателей, рассказали 9 сентября в организации «Кошкиспас».

- По заявке на 15 линии В.О. котик попал в ловушку. Разглядывая дом на карте, возникло предположение, что в таком старом доме, судя по месту, где слышится "мяв", котик скорее всего оказался в старом дымоходе, - рассказали волонтеры.

Они быстро проделали дыру в стене и достали совсем крохотного пушистика. Но каково было удивление, когда из темноты на них вылупились еще два испуганных глаза. Котят оказалось двое.

Малышей бережно достали живыми и здоровыми, и отдали маме-кошке, которая все это время суетилась рядом, переживая за деток.