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Дом. Семья9 сентября 2021 12:38

Двух маленьких котят спасли из дымохода в Петербурге

Малыши жалобно мяукали, прося о помощи
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Котят спасли из дымохода в старом доме Петербурга

Котят спасли из дымохода в старом доме Петербурга

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге спасли двух маленьких котят из заточения в старинном дымоходе. Жительница дома на Васильевском острове услышала за стенкой жалобное «мяв». Осмотрев все, поняла, что животные оказались в ловушке и вызвала спасателей, рассказали 9 сентября в организации «Кошкиспас».

- По заявке на 15 линии В.О. котик попал в ловушку. Разглядывая дом на карте, возникло предположение, что в таком старом доме, судя по месту, где слышится "мяв", котик скорее всего оказался в старом дымоходе, - рассказали волонтеры.

Они быстро проделали дыру в стене и достали совсем крохотного пушистика. Но каково было удивление, когда из темноты на них вылупились еще два испуганных глаза. Котят оказалось двое.

Малышей бережно достали живыми и здоровыми, и отдали маме-кошке, которая все это время суетилась рядом, переживая за деток.

Двух маленьких котят спасли из стены на Васильевском острове в Петербурге
Видео: Кошкиспас