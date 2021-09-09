Башню Выборгского замка откроют не раньше 2023 года

Башню Выборгского замка в Ленобласти откроют после реставрации не раньше 2023 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Башню Выборгского замка откроют для посетителей в течение двух-трех лет. Об этом «Комсомолке» 9 сентября 2021 года сообщил зампред правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

- О точных сроках работах из-за их сложности говорить пока рано. Ориентировочно посетители смогут подняться на башню в 2023-2024 годах. В качестве альтернативы мы начали пускать гостей на другие объекты. Это Часовая башня и Ратуша, что в принципе, стоило нам некоторых усилий, - рассказал Владимир Цой.

Он добавил, что в общей сложности на реставрацию Выборгского замка потратили чуть менее 700 миллионов рублей. Стоимость работ на башне оценивается в 110 миллионов.

Отметим, что работы на нижних этажах замка уже завершились. В ближайшее время специалисты займутся размещением экспозиции.