Поликлинику с уникальной навигацией открыли в Петербурге

В Красногвардейском районе открыли поликлинику с уникальной цветовой навигацией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурге открыли поликлинику №107, которая после обновления стала уникальной и современной. Как рассказали в районной администрации 9 сентября 2021 года, на первом этаже медучреждения сформирована зона открытой регистратуры, а также удобная цветовая навигация. Кроме того, поликлиника полностью отказалась от бумажных носителей в работе.

-Первый этаж оснащен электронными информаторами и постаматами, позволяющими структурировать очередь и разделить потоки пациентов. Часть кабинетов оснащена электронной очередью, - отметили в администрации района.

На входе в поликлинику появился подъемник для маломобильных пациентов. Однако главной особенностью после реконструкции стала световая навигация. Так, пациент на ресепшене получает цвет, который загорается возле кабинета врача, чтобы посетитель быстрее мог сориентироваться.

Предполагается внедрение проекторно-голографической навигации на всех этажах медучреждения.