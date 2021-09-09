Правительство России поддержало строительство Шкиперской и Витебской развязок в Петербурге

Правительство РФ поддержало строительство Шкиперской и Витебской развязок и масштабное обновление электротранспорта в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство России поддержало три крупные проекты Санкт-Петербурга. К ним относятся строительство Шкиперской и Витебской развязок, и масштабное обновление парка общественного электротранспорта. Об этом Смольный рассказал 9 сентября 2021 года.

- По поручению Президента мы отобрали три стратегических проекта для получения инфраструктурных кредитов. Они имеют огромное социальное значение для нашего города, - отметил губернатор Александр Беглов.

В правительстве страны согласились с тем, что проекты очень важны и помогут городу строить новое жилье, создавать рабочие места и в развитии в целом. Также отметили, что реализовывать их нужно не только за бюджетные деньги, но и привлекать средства извне.

Добавим, что общая потребность всех трех проектов в инфраструктурных кредитах из федерального бюджета составляет 24 миллиарда рублей.