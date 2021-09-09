В Ленобласти отменили обязательную вакцинацию 80% сотрудников ряда отраслей

Александр Дрозденко подписал новое "антиковидное" постановление в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области 9 сентября 2021 года вышло новое "антиковидное" постановление, подписанное губернатором Александром Дрозденко. Так, теперь в регионе больше нет требования о вакцинации более 80 процентов сотрудников ряда отраслей, которое действовало раньше. Теперь работодатели сами будут принимать меры для вакцинации. Об этом рассказали в администрации 47-го региона.

- Также посещать МФЦ во всех зонах теперь можно без записи. Главное, быть в маске, - говорится в постановлении.

Медицинская помощь будет оказываться везде по одним и тем же правилам, в независимости от зоны. Пациенты должны будут предоставить справку о заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, подтвердить прохождение полного курса вакцинации, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часов или справку о медотводе от вакцинации.

Кроме того, Лодейнопольский район теперь вышел из "красной" зоны и перешел в "желтую".