Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 сентября 2021 14:16

В Ленобласти отменили обязательную вакцинацию 80% сотрудников ряда отраслей

Новое постановление подписал губернатор Александр Дрозденко 9 сентября
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Александр Дрозденко подписал новое "антиковидное" постановление в Ленобласти

Александр Дрозденко подписал новое "антиковидное" постановление в Ленобласти

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области 9 сентября 2021 года вышло новое "антиковидное" постановление, подписанное губернатором Александром Дрозденко. Так, теперь в регионе больше нет требования о вакцинации более 80 процентов сотрудников ряда отраслей, которое действовало раньше. Теперь работодатели сами будут принимать меры для вакцинации. Об этом рассказали в администрации 47-го региона.

- Также посещать МФЦ во всех зонах теперь можно без записи. Главное, быть в маске, - говорится в постановлении.

Медицинская помощь будет оказываться везде по одним и тем же правилам, в независимости от зоны. Пациенты должны будут предоставить справку о заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, подтвердить прохождение полного курса вакцинации, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часов или справку о медотводе от вакцинации.

Кроме того, Лодейнопольский район теперь вышел из "красной" зоны и перешел в "желтую".