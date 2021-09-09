Участкового полиции в Петербурге задержали за мошенничество с квартирой умершего

Участкового полиции в Петербурге и его брата задержали за мошенничество с квартирой умершего Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге задержали участкового полиции по Красногвардейскому району, обвиняемого в мошенничестве с квартирой умершего петербуржца. Об этом в главном управлении МВД по городу и Ленобласти рассказали 9 сентября 2021 года. Оперативникам стало известно, что старший участковый уполномоченный 26 отдела полиции вместе со своим братом и еще двумя соучастниками провернули махинацию на сумму более 3 млн рублей.

- Обвиняемые создали устойчивую организованную преступную группу. Так, в 2018 году они, узнали о наличии в собственности умершего местного жителя и не оставившего наследников квартиры, расположенной на Гранитной улице, - рассказали в полиции.

Квартира должна была отойти государству. Однако мошенники приобрели право и фактическую возможность распоряжения квартирой, после чего продали ее третьи лицам.

Во время обысков следователи нашли у обвиняемых вещи, которые были похищены из квартиры, в том числе ордена, медали, охотничье оружие и боеприпасы, а также документы, представляющие интерес для следствия.

Сейчас расследование продолжается. Известно, что на их счету еще около 50 подобных мошенничеств. Прокуратура Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу возбужденному по факту совершения мошенничества с недвижимостью умерших граждан.