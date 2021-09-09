Стихийный мемориал в память главы МЧС Евгения Зиничева появился в Петербурге

Стихийный мемориал в память о министре МЧС России появился в Петербурге / Фото: МЧС СПб

В Санкт-Петербурге в память погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева появился стихийный мемориал. Спасатели Северной столицы несут цветы и свечи к портрету министра, установленного в здании главного управления МЧС города на проспекте Металлистов. Об этом 9 сентября 2021 года рассказали в пресс-службе городского ведомства.

- Его уход - тяжелейшая, невосполнимая утрата для ведомства и государства. В память о Евгении Зиничеве в здании главного управления МЧС Петербургу на проспекте Металлистов установлен стихийный мемориал. Сотрудники петербургского МЧС несут к портрету министра цветы и свечи, - рассказали в пресс-службе управления.

Зиничев погиб 8 сентября в Норильске во время учений по защите Арктической зоны. Он погиб при исполнении долга, спасая человека. Прощение с министром состоится 10 сентября в Москве, после чего его похоронят на кладбище в Петербурге.