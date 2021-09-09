Женщина загорелась от газовой плиты в Петербурге

Петербурженка загорелась от газовой плиты Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщина загорелась от газовой плиты. В третьем часу дня в четверг, 9 сентября 2021 года, на пульт экстренной службы города поступило сообщение пожаре в квартире дома 132 по проспекту Металлистов в Калининском районе. Спасатели немедленно выехали на место, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Когда пожарные приехали на вызов, то узнали, что в квартире от газовой плиты на женщине загорелся халат, - рассказали в пресс-службе.

На место выезжала пожарная машина и пять человек спасателей. Однако огонь не успел распространиться на квартиру. Поэтому пожарные забрали женщину, вызвали на место бригаду скорой помощи и передали пострадавшую в руки медиков. Те, в свою очередь, оказали ей помощь.

Насколько сильные ожоги получила женщина, не уточняется.