Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2021 15:52

Женщина загорелась от газовой плиты в Петербурге

Пострадавшую передали в руки медиков
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербурженка загорелась от газовой плиты

Петербурженка загорелась от газовой плиты

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщина загорелась от газовой плиты. В третьем часу дня в четверг, 9 сентября 2021 года, на пульт экстренной службы города поступило сообщение пожаре в квартире дома 132 по проспекту Металлистов в Калининском районе. Спасатели немедленно выехали на место, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Когда пожарные приехали на вызов, то узнали, что в квартире от газовой плиты на женщине загорелся халат, - рассказали в пресс-службе.

На место выезжала пожарная машина и пять человек спасателей. Однако огонь не успел распространиться на квартиру. Поэтому пожарные забрали женщину, вызвали на место бригаду скорой помощи и передали пострадавшую в руки медиков. Те, в свою очередь, оказали ей помощь.

Насколько сильные ожоги получила женщина, не уточняется.