Петербургского блогера отправили под суд за распространение фейков о коронавирусе и вакцинации

В Петербурге рассмотрят дело о распространении фейков об опасности вакцины от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе и вакцинации, возбужденное на местного блогера. Обвинительное заключение в отношении Антона Мысливца, владельца сообщества "Крамола" в "ВКонтакте" и YouTube 9 сентября 2021 года направила генеральная прокуратура России.

- Следствие полагает, что Мысливец зарегистрировал сообщества для публикации материалов, содержащих вымышленную информацию по актуальным научным и социально-политическим вопросам, которая выдавалась за достоверную и отличалась от общепризнанной, - рассказали в прокуратуре.

Так, по указанию блогера был сделан ролик, в котором рассказывалось, что вакцинация от коронавируса создана для сокращения населения России. Якобы, прививка в обязательном порядке ведет к летальному исходу.

Генпрокуратура заявила, что тем самым блогер создавал реальную угрозу формирования у населения негативного отношения к мерам профилактики и лечению инфекции. Мужчине грозит штраф до 700 тысяч рублей.