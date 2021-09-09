Первая детская экотропа открылась в Петербурге

Первый детский экомаршрут открылся в Петербурге / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге открылся первый экологический маршрут для детей. Тропа длинной в 2,2 километра появилась в заказнике "Северное побережье Невской губы" и получил сказочное название "У Лукоморь". Об этом в Смольном рассказали 8 сентября.

- Развитие экологических маршрутов позволяет познакомиться с уникальными особенностями природы нашего города. Экологическую культуру, бережное отношение к природе необходимо воспитывать с юных лет, - сказал Александр Беглов.

На пути путешественникам встретятся персонажи сказок и былин / Фото: Смольный

Экоторопа рассчитана на детей разных возрастов. На протяжении всего маршрута расположены 15 информационных стендов, рядом с которыми можно встретить персонажей из сказок, поверий и былин. Каждый текст оформлен авторскими рисунками и декоративными элементами.

Маршрут пролегает по старинному парку "Ближние дубки", который был создан еще во времена Петра Великого. Также тропа проведет юных путешественников по широколиственному лесу и берегу Финского залива.