Учительница истории из Петербурга обжалует штраф за перепутанные бланки на ЕГЭ

Петербургская учительница оспорит штраф в 20 тысяч рублей за якобы перепутанные бланки на ЕГЭ по химии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 20 тысяч рублей учительницу истории из школы №692 Калининского района за перепутанные бланки на ЕГЭ. Как заявила педагог в разговоре с «КП-Петербург», она с данной позицией не согласна. Согласно протоколу с судебного заседания, преподаватель входила в комиссию экзамена по химии, именно она раздала студентам части комплектов материалов ЕГЭ, но пара школьников обратила внимание на несовпадение номеров своего регистрационного бланка с контрольным листом.

- Учитель ввела их в заблуждение, акцентировав внимание именно на совпадение номера КИМ с контрольным листом. Таким образом, из 8 явившихся в аудиторию участников экзамена, 6 человек получили перепутанные комплекты, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов.

Учительница рассказала «Комсомолке», чтобы озвучить свою версию произошедшего.

- Решение суда еще не вступило в силу, оно будет обжаловано в вышестоящий суд, - коротко отметила женщина.