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Происшествия9 сентября 2021 17:09

В Петербурге суд освободил от наказания мужчину, умолчавшего о террористе

Подсудимый полностью признал вину
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге не стали наказывать знакомого террориста, не сообщившего об опасном преступнике.

В Петербурге не стали наказывать знакомого террориста, не сообщившего об опасном преступнике.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский суд освободил от наказания жителя Купчино, умолчавшего о террористе. Сотрудники ФСБ и МВД узнали о том, что мужчина общался с преступником через Telegram. Тот без стеснения рассказывал ему о том, как активно воюет в Сирии в составе одной из международных террористических организаций. На протяжении десяти месяцев знакомый молчал о своем опасном приятеле, после чего к нему «постучались» силовики. Оказалось, что террориста давно объявили в розыск в Узбекистане.

В отношении жителя Купчино возбудили уголовное дело по статье за несообщение о преступлении. Ему грозило лишение свободы на срок до одного года.

- Подсудимый вину полностью признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Но с учетом содержания под стражей мужчину освободили от назначенного наказания, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.