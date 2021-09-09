Более 40 общественных пространств построят до конца 2021 года в Петербурге

В Петербурге обещают благоустроить более 40 общественных пространств до конца года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге обещают построить более 40 общественных пространств до конца 2021 года. Проекты 38 из них уже готовы. Об этом рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко во время открытия очередной Международной конференции по ландшафтной архитектуре. При этом чиновники рассчитывают на благоустройство сотни дворов.

Власти делятся, что горожане стали активными участниками создания комфортной среды. Вероятно, какие-то тренды, обсуждаемые на текущей конференции, воплотят в жизнь в Северной столице.

- Участники обсудят вопросы формирования комфортной среды, представят результаты междисциплинарных исследований. Отдельно обсудят проблематику развития прибрежных зон и вопросы экологии и исторического наследия благоустраиваемых территорий, - рассказывают в пресс-службе Смольного.