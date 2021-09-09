Окна и двери Гатчинского дворца отреставрируют за 19,8 млн рублей

Более 19,8 млн рублей выделено на реставрацию окон и дверей двух фасадов Гатчинского дворца Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гатчинском дворце под Санкт-Петербургом грядет реставрация. Планируются масштабные работы по восстановлению окон и дверей фасадов Западного и Восточного полуциркулей. Восстановление облика царского здания начнется в скором времени, как только будет определен исполнитель, которого выбирают посредством конкурса на Госзакупках. Подача заявок как раз завершилась 9 сентября 2021 года.

- Иконографические материалы по дверям достаточно скудны. О наличии дверей в проемах первого этажа мы узнаем из чертежа архитектора А. В. Кокорева 1854 года. Изображение заполнений на чертеже достаточно схематично и значительно отличается от существующих, - отмечается в проектных документах по реставрации.

Реставрация будет проходить по старинным чертежам, а также фотографиям конца XIX - начала XX веков. Всего на работы подрядчику выделяется 270 дней с момента выдачи разрешения комитетом по культуре правительства Ленобласти.

Известно, что на реставрацию окон и дверей выделено более 19,8 миллионов рублей.