16-летняя девочка из Ленобласти подожгла бороду бездомному ради хайпа

СК заинтересовался видео, где подросток из Ленобласти поджигает бездомного. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет обратил внимание на видео, опубликованное в соцсетях, на котором 16-летняя девочка из Ленобласти поджигает бороду бездомному человеку. Подросток издевалась над мужчиной и решила снять это на смартфон, чтобы поделиться с подписчиками и друзьями. Ее жестокость не осталась без внимания главы СК Александра Бастрыкина, который взял дел на контроль.

- Следственным отделом по городу Кировск проводит доследственную проверку. В настоящее время следователи изучают все обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Правовую оценку действиям девочки дадут только после окончания проверки. Помимо этого следователи разберутся в работе местных органов системы профилактики.