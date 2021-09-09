Петербургские школьники создали приложение для сортировки мусора

Приложение дополненной реальности поможет в сортировке отходов. Фото: инженерно-технологической школы №777.

Ученики 9 класса Инженерно-технологической школы №777 Петербурга Михаил Пуртов и Даниил Лунев презентовали свое приложение дополненной реальности. Оно должно помочь петербуржцам в сортировке отходов.

- Пользоваться приложением может кто угодно, - рассказал "КП" заместитель директора школы Сергей Сидоркин. - В нем в формате игры можно узнать, как правильно распределять собственный мусор. Создавалось он при поддержке нашего волонтерского центра. Там ребята занимаются не только разработкой подобных проектов, но и, например, помогают людям пожилого возраста. Они ходят в дом престарелых и там помогают бабушкам и дедушкам освоить современные технологии.

Помимо мозгов ребята они прокачивают и мышцы - занимаются в секции по волейболу. Это не мешает им придумывать новые идеи для будущих проектов. Сейчас они продолжают дорабатывать приложение и совсем скоро возьмутся за что-то новое. В будущем они хотят, чтобы их страсть к технологиям переросла в прибыльный бизнес.