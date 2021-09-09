Hyundai открыл в Петербурге самый крупный в России завод по выпуску двигателей

В Петербурге открыли крупнейший в России завод по выпуску двигателей. Фото: hyundai.ru

Южнокорейский концерн Hyundai открыл в Санкт-Петербурге завод по выпуску двигателей. Об этом сообщает пресс-служба компании. Данная фабрика – крупнейшая в России подобного типа. По планам, производство стартует уже с октября 2021 года. В течение первых 12 месяцев завод постарается создать 240 тысяч двигателей, а далее до 330 тысяч. Предполагается, что рабочие будут трудиться там в три смены.

- В 2021 году на заводе будут выпускаться двигатели внутреннего сгорания Gamma объемом 1,6 литра, а с конца 2022 года еще и двигатели Nu объемом 2 литра. Двигатели будут устанавливаться на автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X, - рассказывают в концерне.

Добавим, что завод даст Северной столице более 500 рабочих мест. Объем инвестиций в производство составляет почти 16 миллиардов рублей.