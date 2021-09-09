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Звезды9 сентября 2021 17:58

Байкеры устроили крестный ход до Петербурга с иконой Александра Невского

По пути они посетили Кремль в Новгороде
Авторы (2):
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Байкеры устроили крестный ход до Петербурга с иконой Александра Невского

Байкеры устроили крестный ход до Петербурга с иконой Александра Невского

Фото: Петр КИБЕР

800-летние со дня рождения святого князя Александра Невского отмечается с широким размахом. Так, байкеры устроили крестный ход с иконой небесного покровителя Санкт-Петербурга. В четверг, 9 сентября 2021 года, они оказались в Новгороде.

- Крестный ход байкеров "Невский путь 800" проходит в новгородском кремле. В нем участвуют не только "ночные волки", но и священно служители, - рассказал корреспондент "Комсомолки" с места событий.

В Петербурге икона окажется 11 сентября

В Петербурге икона окажется 11 сентября

Фото: Петр КИБЕР

В рамках акции икону Александра Невского везут из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, а потом обратно. Принять участие в крестном ходе собралось много людей. Главная цель марафона - привлечь к историческому наследию молодежь.

Общая протяженность марафона - 4 тысяч километров. Финиш состоится 11 сентября в Петербурге у Александро-Невской лавры.

Крестный ход до Петербурга с иконой Александра Невского