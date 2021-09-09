Регулярные рейсы между Петербургом и Дубаем возобновятся с 8 октября

Регулярные рейсы из Пулково в Дубаи возобновятся с 8 октября Фото: Александр ГЛУЗ

Между Санкт-Петербургом и Думаем возобновится регулярное авиасообщение. Об этом заявила 9 сентября 2021 года авиакомпания Emirates. Полеты начнутся с 8 октября.

- Дубай снова открывает свои двери для туристов. Все пассажиры, путешествующие в Дубай из любого пункта вылета иметь справку с отрицательным результатом анализа на COVID 19 сданного не ранее чем за 72 часа до вылета, - сообщает авиакомпания.

С 8 октября рейсы между Дубаем и Петербургом будут выполняться четыре раза в неделю, а с 21 октября самолеты начнут летать каждый день. Все рейсы будут выполняться на Boeing 777-300ER.

Пока что с 8 октября из Пулково в Дубаи можно будет улететь в 16:45 часов или в 23:15. Стоимость билета в одну сторону начинается от 17 тысяч рублей.