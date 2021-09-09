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Общество9 сентября 2021 18:18

В первый день работы смотровой площадки на Думской башне петербуржцы раскупили все билеты

С 9 сентября 2021 года посетителей пускают на самый верх красной башни с часами
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Со смотровой площадке открывается потрясающий вид.

Со смотровой площадке открывается потрясающий вид.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Башня городской думы в Петербурге открыла смотровую площадку для посетителей. С 9 сентября 2021 года туристы могут забраться на самый верх знаменитого красного здания с часами на Невском проспекте на углу с Думской улицей. Само здание с недавних пор принадлежит Центру музыкальной культуры «Чайковский». Организаторы говорят, что в первый день работы скупили все билеты.

- Мы продали 110 билетов. Могли бы и больше, но мы пускаем только по 10 человек в час. А билеты раскуплены на несколько дней вперед еще с тех пор, как мы объявили об открытии смотровой площадке, - рассказала «Комсомолке» Надежда Судакас, пресс-секретарь «Чайковского».

Высота башни 47,5 метров, со смотровой площадки открывает вид на все достопримечательности Петербурга. Власти считают, что это отличная и безопасная альтернатива экскурсиям по крышам.

Напомним, площадке на Башне городской думы работает каждый день кроме среды с 10:00 по 20:00.