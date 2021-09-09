В Петербурге к выходным потеплеет до плюс 22 градусов

К выходным в Петербурге потеплеет, но дожди никуда не уйдут.

В Северной столице к выходным, 11 и 12 сентября, потеплеет до +20...+22 градусов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) в четверг, 9 сентября, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- В субботу будет примерно +20...+22 градуса, - сообщил Александр Колесов. – В воскресенье +18...+20. Конечно, никуда мы не денемся от небольших дождей, но в целом погода ожидается хорошая.

А вот дальше, увы, начнется похолодание – следующая рабочая неделя обещает быть довольно-таки промозглой, пасмурной и дождливой. Впрочем, по словам Александра Колесова, синоптики все еще не исключают прихода в Северную столицу настоящего – солнечного и теплого – бабьего лета.

- К сожалению, делать прогнозы погоды дальше, чем на неделю, крайне затруднительно, - отметил главный синоптик города. – Но по опыту прошлых лет можно сказать, что бабье лето может прийти и в середине октября. Так что ждем и надеемся.