В Гатчине и Тихвине готовы включить отопление с 13 сентября

В Гатчине и Тихвине отчитались о готовности к периодическому протапливанию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Гатчинского и Тихвинского районов Ленобласти объявили о готовности включить отопление с 13 сентября. В некоторых соцобъектах теплее стало уже сейчас. В данный момент коммунальщики принимают заявки от учреждений. В Гатчине к теплу подключили 665 домов, в Тихвине тоже в полной «боеготовности». Сначала в регионе начнется именно периодическое протапливание, то есть временное.

- В этом сезоне заменили теплотрассы от котельной № 17 до жилых домов в п. Суйда, отремонтированы участки трубопровода отопления и ГВС от ТК3 к ТК4, ТК5 и к жилым домам № 1, № 2, № 6 по ул. Ленинградская в п. Терволово и от ТК-1 до ТК-2 и ТК-3 и к жилым домам № 2, № 2а, №3 корп.1, № 4 корп.1 по ул. Лесная в п. Кобралово, - сообщают в группе администрации Гатчинского района во «Вконтакте».

В обоих районах просят уточнять даты включения отопления в жилищных компаниях, обслуживающих тот или иной дом.