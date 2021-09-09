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Общество9 сентября 2021 19:14

Две автошколы в Гатчине катали курсантов на машинах без техосмотра

Устранить нарушения помогла прокурорская проверка
Ангелина ШАРЫПОВААнгелина ШАРЫПОВА
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Руководители обеих автошкол получили прокурорские акты из-за своего бездействия.

Руководители обеих автошкол получили прокурорские акты из-за своего бездействия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две автошколы в Гатчине вовремя не провели техосмотр своих учебных машин. Эта информация выяснилась во время проверки Гатчинской городской прокуратуры. Техосмотр - процедура обязательна, так проверяют исправность транспортного средства. Его отсутствие нарушает закон о безопасности дорожного движения и создает угрозу другим участников.

- Установлено, что автошкола «Мегаполис» не провела техническое обслуживание транспортного средства, используемого для проведения практических занятий. Также нарушения выявлены в деятельности автошколы «Аэродром», - сообщается на официальном сайте Гатчинского района.

Руководители обеих автошкол получили прокурорские акты из-за своего бездействия. Но быстро исправились. Отправили машины на технический осмотр. Нарушения устранены, теперь будущие водители смогут учиться на исправных автомобилях.