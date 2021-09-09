Трамвай с портретом Александра Невского будет колесить по Петербургу до декабря

Трамвай будет курсировать по маршруту № 3. Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычный трамвай 13 сентября выйдет на улицы Северной столицы. Вагон украсят портретом Александра Невского по случаю 800-летия князя, рассказали «Комсомолке» в Комитете по культуре.

- Трамвай будет курсировать по маршруту № 3. Прокатиться в оригинальном вагоне можно будет до 6 декабря включительно, - уточнили в Комитете.

Отметим, что трамвай № 3 ходит по одному из самых живописных маршрутов в городе. От Коломны он проезжает по Садовой улице, а затем следует мимо Михайловского замка, Марсового поля, Мраморного дворца, Петропавловской крепости и других достопримечательностей. Конечная точка маршрута - Финляндский вокзал.

Кроме того, с 10 по 12 сентября в Петербурге пройдут различные мероприятия, посвященный 800-летию Александра Невского. В программу включили выставки, ярмарки, фестивали и праздничные богослужения.