Восьмибалльные пробки наблюдаются на улицах Петербурга вечером 9 сентября

В Петербурге зафиксировали восьмибалльные пробки вечером 9 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Восьмибалльные пробки некоторые улицы вечером 9 сентября в Петербурге, в том числе центр города и проспект Славы. В целом, плотность трафика в Северной столице после 19:30 оценивают не выше 6 баллов. Одна из пробок особенно сильно потрепала нервы водителям – на внутреннем кольце КАД от реки Оккервиль до Софийской улицы. Там автолюбители «растянулись» на 12 километрах и могли потерять в дороге более трех часов.

- Кроме этого на внешней стороне КАД, от Пулковского шоссе до виадука над железной дорогой, пробка была длиной в 9,3 км и продержалась 1 час 40 минут. На Невском проспекте, в том числе на улицах Гончарной, Полтавской и Садовой, пробка продержалась 1 час 50 минут, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Есть и сюрпризы – необычно свободной магистралью за день стала Софийская улица, где уровень пробок оценили в 1 балл, то есть их не было.