1,3 тонны химических отходов обнаружили у мусорки в Московском районе Петербурга

70 канистр с неизвестной химией кто-то оставил возле пухто в Петербурге. Фото: комитет по природопользованию Петербурга

Неизвестный оставил 70 пластиковых канистр с химическими отходами возле мусорного контейнера в Московском районе Петербурга. Очевидец сообщил об опасной находке в городской комитет по природопользованию. На место прибыла бригада экологов. Всю химию весом в 1,3 тонны погрузили в машину и отвезли от греха подальше на специализированную площадку. По факту происшествия возбудили административное дело.

Виновнику может грозить уголовное дело. Фото: комитет по природопользованию Петербурга

- Специалисты возьмут пробы жидкостей, чтобы определить их класс опасности и химический состав. За незаконный сброс отходов виновнику грозит привлечение к ответственности, вплоть до уголовной, - рассказали в природном комитете.

Добавим, что петербуржцы могут сообщать о химических загрязнениях акваторий или других опасных отходах по телефону мобильной экослужбы – 417-59-36. Бригады работают круглые сутки.