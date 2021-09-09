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Общество9 сентября 2021 20:53

Ленобласть стала первой в России по вводу жилья в эксплуатацию

Особенно постаралась строители во Всеволожске и Ломоносове
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти первыми перевыполнили план Минстроя России по вводу жилья.

В Ленобласти первыми перевыполнили план Минстроя России по вводу жилья.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградская область стала первой среди всех регионов России, кто достиг показателя по вводу жилья в эксплуатацию в расчете более одного квадратного метра на жителя. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе правительства 47-го региона.

За неполный 2021 год Ленобласть уже перевыполнила годовой план по вводу многоквартирных и чатсных домов. За 8 месяцев в регионе готовы к использованию 2,3 миллиона квадратных метров жилья, хотя плановый показатель Минстроя России составляет 2,270 млн «квадратов». Рекордсменами стали Всеволожск, Ломоносов, Выборг и Гатчина.

- Выполнение планового показателя по вводу жилья позволяет региону обеспечить реализацию федеральной программы «Стимул» и иметь возможность заявлять для финансирования строительство социально-значимых объектов, в частности, детских садов и школ, на перспективу, - добавляют в пресс-службе правительства Ленобласти.