Более 34 тонн ягод сдали в заготовительные пункты в Ленобласти

В Ленобласти сдали в заготовительные пункты более 34 тонн ягод за неполный 2021 год. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ленобласти сдали более 34 тонн разнообразных ягод в заготовительные пункты Леноблпотребсоюза за восемь месяцев 2021 года. Об этом похвастались в пресс-службе правительства 47-го региона. К 1 сентября в области закупили 11 тонн черники, 17 – брусники, 6 – черноплодной рябины, а также 200 килограммов черной и красной смородины. Общие планы амбициозные, поскольку надо приобрести более 100 тонн ягод и овощей.

- В этом году в лесах области хороший урожай, и наше потребительское сообщество работает на полную мощность, заготавливая для торговых сетей и других покупателей областную продукцию, а для тех людей, кто сдает ягоды это хороший дополнительный доход», - считает глава комитета по развитию бизнеса и потребрынка Ленобласти Светлана Нерушай.

К слову, за последние 5 лет из регионального бюджета выделили более 20 млн рублей на компенсации затрат потребсообществ.