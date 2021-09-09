Ливни накроют восток Ленобласти в пятницу, 10 сентября

МЧС предупреждает о ливнях ночью 10 сентября на востоке Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС поспешило предупредить жителей Ленобласти из-за непогоды в первые часы пятницы, 10 сентября. По прогнозам синоптиков, ночью на востоке 47-го региона пройдут сильные дожди. Другим районам повезет больше – осадки будут умеренными или совсем небольшими и непродолжительными. Днем ситуация совершенно иная.

- Днем 10 сентября в Ленобласти будет преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днем от +14 до +19 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

МЧС просит быть осторожнее и пешеходов, и водителей, поскольку ночью пятницы повышается вероятность возникновения ДТП. Кроме этого спасатели настоятельно просят не ходить на воду и в леса.