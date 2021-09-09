Петербург и Республика Сербская договорились о сотрудничестве в туризме и здравоохранении

Петербург и Республика Сербская договорились о продлении сотрудничества до 2023 года.

Петербург и Республика Сербская, входящая в Боснию и Герцеговину, подписали дорожную карту о продлении сотрудничества до 2023 года. Стороны договорились о продолжении дружбы в вопросах здравоохранения, туризма, образования, культуры и молодежной политики. По словам губернатора Александра Беглова, западный энтитет является важным партнером Северной столицы, сотрудничество с которым можно назвать исключительно продуктивным.

- Препараты для лечения онкозаболеваний, произведенные в Санкт-Петербурге, поставляются на рынок Боснии и Герцеговины. Петербургский онкоцентр и Университетский клинический центр Баня-Луки ведут совместную работу по раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний, - напоминают в пресс-службе Смольного.

Кроме этого стороны не исключают, что в будущем будут сотрудничать и в сфере энергетики. Наконец, возможно, в Петербурге создадут Торговый дом Республики Сербской с экологически чистыми продуктами.