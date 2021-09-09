Петербуржец продает за 1 млн рублей гитару с автографом Шнура, полученным в очереди за чебуреком

В Петербурге продают гитару с автографом Шнурова, полученным в очереди за чебуреком. Фото: предоставлено "КП"

Петербуржец Алексей продает свою гитару с автографом Сергея Шнурова, который он оставил еще будучи фронтменом легендарного «Ленинграда». Нюанс в том, что мужчина наткнулся на музыканта… в очереди за чебуреком. Цена, конечно, космическая – 1 миллион рублей. Но Алексей признался в разговоре с «КП-Петербург», что не прочь оставить гитару у себя, поэтому и задрал ценник вверх.

Собственно, гитара за миллион. Фото: скриншот с сайта "Авито"

- Нет желания продавать вообще, но за эту цену отдам, – говорит «Комсомолке» мужчина. – Это было в 2014-м году, насколько я помню. Как только взял автограф у Шнурова, тут же подлетела куча народа, узнав его. Гитара играет отлично, есть царапины, состояние видно на фотографии.

Любопытно, что примерно в один день на сайте бесплатных объявлений появился другой лот с автографом Шнурова. Только в этот раз он расписался на картине художницы Татьяны.

Шнур решил сделать картину Татьяны дороже в разы. Фото: скриншот с сайта "Авито"

- Моя работа не взяла призовое место в его конкурсе «Группировке «Ленинград» 20 лет», но Сергей меня отметил в своем «Инстаграме» и предложил как приз зрительских симпатий, что он распишется на моей картине, и тогда я продам ее дороже, чем тот приз, что он дал за первое место, - поделилась своей историей с «КП-Петербург» девушка.