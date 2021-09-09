Две полосы движения перекроют на КАД между вантовым мостом и Софийской улицей

На КАД будет очередное перекрытие, в этот раз между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На КАД перекроют две полосы движения на участке между Большим Обуховским мостом через Неву и развязкой с Софийской улицей. Это промежуток с 57 по 59 км внутреннего кольца. Водителям придется терпеть неудобства с 11 по 18 сентября 2021 года. Все дело в традиционном устранении колейности покрытия на проезжей части.

- С 11 по 18 сентября на участке перекроют для движения автомобильного транспорта полосу безопасности, первую и вторую полосы, а по третьей и четвертой полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По всем соображениям безопасности на перекрытых полосах установят дорожные знаки, поставят водоналивные барьеры и смонтируют яркую световую сигнализацию. Всю информацию об ограничении движения выведут на информационное табло КАД.