Автомойка сгорела в Кировском районе Петербурга

В Кировском районе Петербурга сгорела автомойка Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар произошел на автомойке в Кировском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в третьем часу ночи 10 сентября 2021 года. Горело строение, расположенное по адресу дом 46 по проспекту Маршала Жукова. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- На место выехали три пожарные машины и 15 спасателей, которые обнаружили горящую автомойку.

Пожарным понадобилось около часа для того, чтобы справиться с огнем. К 3:51 часам пламя было полностью потушено.

В итоге, в результате пожара, в помещении автомойки обгорела стена на площади 15 квадратных метров, сгорела и после была разобрана дощатая пристройка размером 12 квадратных метров и в металлическом вагончике обгорела обстановка на площади трех квадратов. Сообщений о пострадавших не поступало.