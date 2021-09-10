Яркое солнце нагрянет в Петербург 10 сентября

Тепло и солнечно будет в Петербурге 10 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге после долгих холодов наконец-то потеплеет, а улицы осветит яркое солнце. Так, в пятницу, 10 сентября 2021 года, в городе ожидается необычно хорошая погода, температура воздуха даже окажется выше нормы, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 10 сентября, за погоду в Северной столице будет отвечать гребень антициклона. При переменной облачности дождей не ожидается, а температурный фон будет немного выше обычных, для этих дней сентября, значений, - рассказал синоптик.

Днем воздух в Петербурге прогреется до 16-18 градусов тепла, по Ленинградской области ожидается до плюс 15-20 градусов. Ветер будет восточный, слабый до 2-7 метров в секунду.

Впереди выходные, которые тоже принесут хорошую погоду, как минимум, в субботу. 11 сентября в Петербурге ожидается до 19-21 градусов, без дожей и солнце. А 12 сентября в город снова вернется осенняя пасмурная погода и до 16-18 градусов.