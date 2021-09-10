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Происшествия10 сентября 2021 8:39

Двух квартирных мошенников задержали в Петербурге

Мужчина с женщиной незаконно оформили на себя квартиру умершего и продали ее
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Двух человек задержали за мошенничество с квартирой умершего в Петербурге

Двух человек задержали за мошенничество с квартирой умершего в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину и женщину, подозреваемых в квартирном мошенничестве. Подозреваемые незаконно оформили на себя жилье умершего петербуржца и продали ее. Об этом 10 сентября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Были задержаны двое участников организованной группировки, 36-летний мужчина и 54-летняя женщина. Установлено, что в период с 2012 года по 25 января 2013 года подозреваемые предоставили 51-летнему нотариусу подложные документы на жилое помещение, подтверждающие якобы родство с умершим собственником квартиры на Приморском проспекте, и впоследствии ее продали, - рассказали в полиции.

По факту было возбуждено уголовное дело.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Также оперативники выясняют, были ли они причастны к другим подобным преступлениям.

Двух человек задержали за мошенничество с квартирой умершего в Петербурге
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО