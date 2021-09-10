15-километровая пробка собралась на КАД Петербурга утром 10 сентября

Пробка в 15 километров сковала КАД утром 10 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге началось с большой прошли. Кольцевую автодорогу сковал затор длинной в 15 километров на востоке трассы. Автомобили стоят по внутренней стороне от Кудрово до Обухово.

- Пробка на внутренней стороне КАД в этом месте начала собираться еще с 6 часов утра. К 7 часам она достигала 7,5 километров и растягивалась от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, - сообщает сервис "Яндекс".

Однако со временем затор лишь увеличился. Также стоят Народная улица и Мурманское шоссе в сторону КАД. Там пробка идет до самой Октябрьской набережной и переходит на нее вплоть до улицы Крыленко.

Также необычно плотное движение наблюдается на Приморском проспекте. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов.

В целом по городу ситуация оценивается в 6 баллов. Ожидается, что пробки продолжат расти и к 9 часам достигнут пика в 7 баллов.