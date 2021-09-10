Зарплата водителей автобусов вырастет на 7% в Петербурге

Водителям городских автобусов в Петербурге увеличат зарплату Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге у водителей автобусов вырастет зарплата. Комитет по транспорту проиндексировал зарплаты водителей "Пассажиравтотранс" на 7 процентов, рассказали в Смольном 10 сентября 2021 года.

- Эта мера поддержки была заложена в бюджет текущего года и призвана простимулировать работу в транспортной отрасли. Индексация на 4 процента запланирована и в бюджете 2022 года, - рассказали в комитете.

За последние несколько лет это первое значительное повышение заработка. Работникам компании больше чем на инфляцию доход не повышали с 2014 года. Отмечается, что теперь зарплаты водителей соцмаршрутов будут конкурировать с частными перевозчиками. Ожидается, что уже в сентябре водители "Пассажиравтотранс" получат порядка 80 тысяч рублей.