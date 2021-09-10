Серийного педофила задержали в Петербурге

В Петербурге задержали серийного насильника детей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в серийном изнасиловании детей. Вечером 9 сентября 2021 года у дома по улице Героев оперативники поймали 51-летнего мужчину. Изначально он подозревался в изнасиловании 11-летней девочки в 2012 году, но оказалось, что жертв намного больше, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Установлено, что с 1 по 30 сентября 2012 года мужчина изнасиловал девочку, которой на тот момент было 11 лет. Преступление произошло в квартире дома 31/3 по проспекту Энтузиастов. Во время задержания мужчина дал признательные показания, - рассказал источник.

Однако оказалось, что на протяжении долгого времени мужчина совершал аналогичные преступления с большим количеством детей. Работа по установлению жертв на данный момент ведется.

По установленному факту было возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина в поле зрения полиции не попадал.