Новые штрафы планируют ввести в петербургском метрополитене

В метро Петербурга может стать больше нарушений, за которые будут штрафовать Фото: Артем КИЛЬКИН

В метрополитене Санкт-Петербурга собираются расширить список административных нарушений, за которые пассажирам может грозить штраф. Как пишет 10 сентября 2021 года газета "Петербургский дневник", сейчас над поправками уже работают в комитете по транспорту Северной столицы.

- В список нарушений внесут проведение культурных, спортивных, политических и религиозных мероприятий на территории метро города без письменного разрешения руководства метрополитена, - сообщает издание.

Пассажирам с ручной кладью, которая превышает норму может грозить штраф до одной тысячи рублей. Кроме того, аналогичный штраф грозит вандалам, которые разрисовывают подземку и клеят там наклейки.

Также штраф от 500 до 3 тысяч рублей можно получить за несогласованное размещение рекламы и информационных материалов.