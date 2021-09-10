Петербурженка пустила домой мужчину, а он изнасиловал ее дочь

Женщина пустила домой мужчину, который изнасиловал ее дочь Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщина познакомилась с мужчиной, пустила его домой, а он изнасиловал ее дочь. Инцидент произошел днем 9 сентября 2021 года. В полицию позвонила 39-летняя жительница Красногвардейского района, работающая медсестрой в детской поликлинике. Она рассказала, что ей позвонила обеспокоенная дочь и просила убрать из квартиры неадекватного ухажера. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что познакомилась в интернете с 40-летним мужчиной, утром пустила его к себе домой, а сама ушла на работ. Позже ей позвонила 17-летняя дочь, сказала, что гость ведет себя подозрительно, - рассказал источник.

На место приехала полиция и обнаружила в квартире пьяного мужчину и дочь заявительницы. Оказалось, что мамин ухажер ее изнасиловал.

Мужчину задержали. Известно, что он шесть раз был судим за кражи, грабежи и изнасилования. Последний раз вышел из тюрьмы год назад.