Движение по Могилевскому мосту через канал Грибоедова ограничат на неделю

Проезд по Могилевскому мосту в Петербурге ограничат с 11 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов о запланированных перекрытиях движения. Так, 11 сентября 2021 года начнется ремонт асфальта Могилевского моста через канал Грибоедова. В связи с этим в течение недели будет ограничен проезд для транспорта.

- С 11 по 18 сентября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Могилевскому мосту, - рассказали в ГАТИ.

Кроме того, запланированы работы по ремонту асфальтового покрытия в Петергофе на Кооперативной улице. Работы будут проходить с 13 по 20 сентября поэтапно. В этот период дорожники будут ограничивать, либо полностью закрывать проезд по улице.

Автомобилистов просят заранее продумывать свои маршруты с учетом запланированных работ.