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Происшествия10 сентября 2021 11:20

Мужчину задержали за убийство военного 26 лет назад в Петербурге

Обвиняемый дал признательные показания
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге раскрыли убийство молодого военное, совершенное 26 лет назад

В Петербурге раскрыли убийство молодого военное, совершенное 26 лет назад

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге раскрыли убийство военнослужащего, произошедшее 26 лет назад. Как рассказали 10 сентября 2021 года в следственном комитете города, подозреваемого задержали в Гатчине 9 сентября и уже предъявили обвинение.

- По версии следствия, в ночь с 6 на 7 мая 1995 года обвиняемый, ныне 53-летний мужчина, в момент преступления был пьян. Около одного из домов по Мастерской улице у него возник конфликт с незнакомым 19-летним военнослужащим. Мужчина дважды ударил молодого солдата ножом, после чего сбежал, - рассказали следователи.

С тех пор уголовное дело об убийстве находилось в следственном отделе Адмиралтейского района и долгое время не было раскрыто. Спустя 26 лет сотрудники аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет вновь изучили материалы, опросили свидетелей и составили новый план расследования.

В результате подозреваемый был установлен. Во время допроса он признался в убийстве. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.